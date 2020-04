Paola Di Benedetto dopo il GfVip torna sui social: "Nozze con Fede? Calma..."

Dopo tre mesi nella Casa del " Grande Fratello Vip ", il reality che l'ha vista trionfare, Paola Di Benedetto torna sui social. Prima con un post su Instagram in cui ringrazia i fan per il sostegno, poi con una diretta in cui risponde alle domande dei follower, anche quelle relative al fidanzato Federico Rossi che nel frattempo le ha dedicato una canzone. "Il matrimonio ? Con calma ragazzi!". A causa del coronavirus i due non si sono ancora visti...

Paola racconta cosa ha provato subito dopo il trionfo: "È stato uno shock rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte quelle persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa... mi scuso in anticipo".

La Di Benedetto ha anche parlato della polemica tra il cantante e Fernanda Lessa, che ha ricordato a Fede di averla tradita: "Si vede che non dovevamo diventare migliore amiche. Comunque massimo rispetto... chiacchiere che valgono quel che valgono". Il cantante però è subito intervenuto: "Non valgono un c..., non parlarne nemmeno".

