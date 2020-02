 Il tentatore di Serena Enardu si racconta a Signorini: "Ci siamo visti anche dopo Temptation"

Continuano le polemiche sulla coppia Pago-Serena: la coppia più chiacchierata d'Italia è stata al centro dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Alfonso Signorini, ha voluto far chiarezza dopo i like dell'influencer all'ex tentatore di "Temptation Island" Alessandro Graziani, che aveva messo in crisi il rapporto tra Pago e Serena.

Per farlo, il conduttore del reality è andato a parlare con il ragazzo durante la registrazione di "Uomini e Donne". Nella circonstanza, Alessandro ha confessato di aver rivisto Serena dopo il programma. Dichiarazioni che non sono state smentite in puntata dalla stessa Serena.

La domanda di Signorini è stata molto più che diretta: “Ma in questo weekend avete consumato o no?”, Serena però senza scomporsi ha risposto: “Mi piace che rimanga il dubbio. Quello che è successo lo devo sapere io, Alessandro e Pago”. Il cantante conferma: “Mi dispiace ma io so tutto”. Il vip spiega che anche lui, nel periodo in cui si erano lasciati, ha avuto qualche avventura: “La storia era finita, quindi ognuno poteva fare ciò che voleva”.