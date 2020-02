"GF Vip", Licia si scaglia contro Pago: "Non puoi dirmi che la mia storia è finta"

Licia Nunez contro tutti. Nel corso dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip", la concorrente è stata al centro di numerose polemiche. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha mostrato una clip per riassumere le liti in Casa tra Licia , Adriana Volpe e Andrea Montovoli. che la hanno accusata di non essere trasparente.

Anche Pago è sembrato essere d'accordo con la coppia Volpe-Montovoli: ed è proprio con il cantate che Licia ha avuto lo scontro più ruvido. "Non puoi dirmi che la mie storie sono finte", ha incalzato l'attrice. "Per me sei un personaggio costruito, non mi piaci come persona. Se vuoi, una volta ne parliamo".