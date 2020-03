“Grande Fratello Vip”, Patrick, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila sono in nomination

Al “Grande Fratello Vip” si dà il via ad una nomination tutta al maschile. A sfidarsi al televoto sono Patrick, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila: il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa. Inizialmente gli inquilini sono stati obbligati con una catena di salvataggi a decidere due vip da mandare in nomination. Le alleanze e le amicizie sono venute a galla lasciando da soli Paolo Ciavarro e Patrick. Quest’ultimi, però, sono stati a loro volta chiamati a fare una scelta: hanno dovuto decidere un coinquilino da portare con loro in nomination. I due hanno deciso di sfidare Antonio Zequila con cui non sembra esserci un buon rapporto.