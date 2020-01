"Grande Fratello Vip", Antonella Elia divide il gruppo: "Grande errore salvare Fernanda Lessa"

Il cantante aggiunge di essere cosciente del comportamento e del modo di rapportarsi che la modella ha soprattutto nei confronti di Antonella che anche lui giudica poco corretto. Intanto Adriana, che più volte ha provato a mediare tra le due cercando invano riappacificazioni, prova a farla riflettere: “Su sette siamo stati sei a ragionare cosi, non c’è una visione assoluta”,

Dice la sua anche Paola: "Io la storia di Fernanda non la so ma non possiamo neanche giudicare le persone e salvarle in base alle storie ma in base al percorso che fa”. La discussione si anima anche grazie al nuovo intervento di Antonella: “Dono state dette delle cose che non possono essere rimangiate”. E Pago prova a farla riflettere spiegando che le incomprensioni che ci sono tra loro non possono influenzare scelte e votazioni dell’intero gruppo.

Michele, da ultimo, invece spiega che ha dato la sua nomination a Fernanda perché crede non si trovi bene in Casa e la mancanza degli affetti influisca sul suo stato d’animo.

