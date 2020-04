"GF Vip", Zequila attacca Sossio: "Spero tu possa vincere, così paghi gli alimenti a tua moglie"

Non è iniziata nel migliore dei modi la finale di Sossio Aruta al "Grande Fratello Vip". L'ex protagonista di "Uomini e Donne" è stato attaccato in avvio di puntata dal suo ex coinquilino Antonio Zequila, ospite in studio: ""Lui mi ha accusato di essere antisportivo e cafone, mentre lui è stato squalificato e allontanato dal calcio professionistico per una rissa e una sospensione di otto mesi ed è finito a giocare nei dilettanti. Spero tu possa vincere così paghi gli alimenti a tua moglie".

Parole che hanno mandato su tutte le furie Aruta: "Adesso mi inc****o veramente, sei un cafone - ha detto visibilmente irritato -. Io sono orgoglio e fiero perché io pago tutti i mesi gli alimenti alla ex moglie, ho perso il lavoro e ho attraversato un periodo buio. Dal momento che sono tornato a guadagnare ho pagato anche gli arretrati".

Come se non bastasse, anche Licia Nunez ha avuto da ridire su Sossio che lo accusa di omofobia: "Quando ti riferisci all'esercito di Licia, parli di gay e lesbiche?", ha detto l'attrice. Polemica che è stata smorzata dal conduttore Alfonso Signorini: "Licia, se così fosse, dovresti sentirti fiera di essere paladina di gay e lesbiche".