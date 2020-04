"GF Vip", Paolo Ciavarro e la sorpresa di Clizia: "Sei troppo bella, mi manchi"

Doppia sorpresa per Paolo Ciavarro nella finale del "Grande Fratello Vip". A due mesi dal primo bacio, il concorrente ha potuto rivedere la sua Clizia con la quale aveva iniziato una storia d'amore all'interno della Casa. "Sei bellissima, mi manchi davvero", ha detto Paolo che si è potuto collegare in video con la sua dolce metà. "Voglio brindare con te al nostro amore", lo ha salutato la Incorvaia mostrando un calice di vino.

Poco prima, Paolo aveva incontrato anche il padre Massimo Ciavarro che, tuttavia, non ha potuto riabbracciare per le vigenti norme sul coronavirus: "Non pensavo potesse essere così dura non abbracciare mio padre", ha detto ad Alfonso Signorini.