"GF Vip", i concorrenti dedicano un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus

Anche i concorrenti del "Grande Fratello Vip" hanno aderito al primo momento collettivo nazionale per ricordare le vittime del coronavirus in Italia: gli inquilini della Casa si sono radunati nel giardino e, abbracciati l'un l'altro, alle 12,00 hanno osservato il minuto di silenzio come avvenuto nel resto del Paese.

Ai piedi dei vip lo striscione realizzato nei giorni scorsi con la scritta "Andrà tutto bene". Una volta terminato il minuto di raccoglimento i concorrenti hanno rivolto il loro applauso agli operatori sanitari che in questi giorni sono in prima linea per fronteggiare l'emergenza saniaria causata dalla diffusione dell'epidemia.