"GF Vip", Barbara Alberti lascia il gioco: "Non ce la faccio più"

Barbara Alberti lascia spontaneamente la Casa del "Grande Fratello Vip". La scrittrice ha annunciato durante la puntata del 10 febbraio di voler abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini durante le nomination: "Voglio assolutamente uscire dalla Casa - ha detto Barbara in collegamento con lo studio -, non ce la faccio più. Vi prego di accettare le mie dimissioni, l'altra volta sono finita in ospedale e ora non voglio più rischiare".

Nonostante l'invito di Alfonso Signorini a pensarci bene, la scrittrice ha dato la sua conferma al conduttore. Qualche settimana fa aveva avuto un piccolo problema di salute che l'aveva costretta a uscire in via momentanea dalla casa per poi rientrare.