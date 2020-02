"GF Vip", Adriana Volpe in lacrime per le foto del finto tradimento del marito: "Non può essere vero"

Non sono stati momenti facili, quelli vissuti da Adriana Volpe nel corso dell'undicesima puntata del "Grande Fratello Vip". La produzione del programma ha fatto credere alla conduttrice che Roberto Parli fosse stato paparazzato con un'altra donna con tanto di foto finite su tutti i principali rotocalchi.

Adriana, alla vista delle foto, è scoppiata in lacrime ma non ha mai perso la fiducia nel marito: "Non ci credo, non può essere vero", ha detto ad Alfonso Signorini. Ad accompagnarla in questa brutta avventura è stata Antonella Elia, a cui è toccato il compito di rassicurare la coinquilina. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio: lo scherzo è stato smascherato e Roberto è entrato in Casa per regalare un mazzo di rose alla moglie.