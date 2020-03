Coronavirus, anche al “Grande Fratello Vip” si canta l’Inno di Mameli

Gli inquilini del "Grande Fratello Vip" non sanno nulla dei flashmob sui balconi, di quanto l'hashtag #andràtuttobene sia diventato virale, degli applausi al personale medico dalle finestre. Eppure quando nella Casa è risuonato l'Inno di Mameli si sono riuniti in silenzio e mano sul cuore hanno iniziato a cantare. Un gesto simbolico ma che ha unito per alcuni minuti i concorrenti a tutti gli italiani: un momento di vicinanza al Paese, in quarantena a causa dell’epidemia da coronavirus.