Al momento la coppia è in bilico e l'intesa, seppur breve, tra Tommaso e Maica ha ingelosito Mariavittoria. Le differenze caratteriali e i diversi stili di vita non fanno altro che alimentare tensioni e incomprensioni. I due sono confusi, così il conduttore chiede un parere al grande Iaguru. In diretta dalla piscina, il mago, accompagnato dalla sua assistente Fakira, cerca di fare chiarezza sulla situazione lanciando proverbi e grandi verità profetiche. Purtroppo, anche le risposte del mago non sembrano dissipare i dubbi del conduttore. Così, Luca decide di fare un ulteriore tentativo con “Violante la cartomante”. "Abbiamo bisogno di capire", la incalza Luca. La cartomante non perde tempo e, in diretta dalla camera da letto, consulta le carte. "La situazione è piuttosto drammatica," spiega. Per Helena, invece, non ci sono speranze: "Non è scattata la scintilla".