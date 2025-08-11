Logo Tgcom24
Tensione al "Grande Fratello" israeliano, attivisti pro-pal irrompono in diretta: "La guerra a Gaza deve finire"

Alcuni giovani del movimento per la coesistenza ebraico-araba, Standing Together sono saliti sul palco con indosso delle t shirt con su scritto: “Lasciate Gaza“

11 Ago 2025 - 10:46
© Facebook

© Facebook

Momenti di tensione durante la diretta dell'ultima puntata del "Grande Fratello" israeliano. Alcuni giovani attivisti pro-pal facenti parte del movimento per la coesistenza ebraico-araba, Standing Together, hanno fatto irruzione sul palco del reality  con indosso delle t shirt con su scritto: “Lasciate Gaza“. 

Visualizza il post su Facebook

Lo slogan

  Il piccolo gruppo di protestanti si è messo a sedere al centro dello studio gridando lo slogan: "La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!". Guardie della sicurezza sono immediatamente intervenute cercando di farli scendere dal palco, mentre gli attivisti hanno continuato a gridare: "Il governo israeliano manda i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!"
 

Il video e la dichiarazione di Standing Together

  Sul video, che dcumenta l'irruzione e che è stato condiviso sui social dalla stessa organizzazione Standing Together e immediatamente ripreso dalla stampa internazionale si legge: "Basta con questa follia!!! Ieri sera abbiamo interrotto la trasmissione del Grande Fratello Israele per chiedere la fine dell'annientamento a Gaza e l'abbandono degli ostaggi. Perché a solo un'ora dagli studi televisivi i palestinesi vengono bombardati, sfollati e affamati, e gli ostaggi sono stati abbandonati – tutto per il piano di occupazione del nostro governo messianico a Gaza.  i media non raccontano alla nazione cosa sta succedendo a Gaza e trasmettono ai cittadini che tutto sta andando come al solito". Non possiamo continuare con la routine in questo momento; non possiamo continuare come al solito. Dobbiamo fermare questa catastrofe!".
 

