Tensione al "Grande Fratello" israeliano, attivisti pro-pal irrompono in diretta: "La guerra a Gaza deve finire"

Sul video, che dcumenta l'irruzione e che è stato condiviso sui social dalla stessa organizzazione Standing Together e immediatamente ripreso dalla stampa internazionale si legge: "Basta con questa follia!!! Ieri sera abbiamo interrotto la trasmissione del Grande Fratello Israele per chiedere la fine dell'annientamento a Gaza e l'abbandono degli ostaggi. Perché a solo un'ora dagli studi televisivi i palestinesi vengono bombardati, sfollati e affamati, e gli ostaggi sono stati abbandonati – tutto per il piano di occupazione del nostro governo messianico a Gaza. i media non raccontano alla nazione cosa sta succedendo a Gaza e trasmettono ai cittadini che tutto sta andando come al solito". Non possiamo continuare con la routine in questo momento; non possiamo continuare come al solito. Dobbiamo fermare questa catastrofe!".

