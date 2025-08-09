Netanyahu frena: "Non conquisteremo Gaza, la libereremo da Hamas" | Tajani: contrari a occupazione

Gaza, le zone militarizzate e sotto evacuazione forzata
Domenica riunione straordinaria del Consiglio Onu sul piano di Tel Aviv, Merz: "La Germania sospende le esportazioni di armi utilizzabili a Gaza". Il primo ministro israeliano si dice "deluso" dalla decisione di Berlinodi Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 673. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, si è detto contrario all'"occupazione di Gaza da parte di Israele". Dal canto suo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un post su X ha detto: "Non occuperemo Gaza, la libereremo da Hamas. Gaza sarà smilitarizzata e verrà istituita un'amministrazione civile pacifica, che non sarà né l'Autorità palestinese, né Hamas, né qualsiasi altra organizzazione terroristica", aggiunge, "ciò contribuirà a liberare i nostri ostaggi e a garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro". Hamas parla di "crimine di guerra" e accusa il governo israeliano di non preoccuparsi della sorte degli ostaggi detenuti: "Si rendono conto che espandere l'aggressione significa sacrificarli". L'occupazione di Gaza, aggiunge il movimento islamista, "non sarà un picnic". Intanto la Germania sospende le esportazioni di armi utilizzabili a Gaza. Il primo ministro israeliano si dice "deluso" dalla decisione di Berlino. Domenica riunione straordinaria del Consiglio Onu sul piano di Israele.
"Non siamo assolutamente favorevoli all'iniziativa del governo israeliano di occupare Gaza. Bisogna invece giungere al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, ma basta guerra e bombardamenti: troppe vittime civili": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un incontro sul 'Turismo delle radici' a Jenne, in provincia di Roma. Il primo settembre il ministro degli Esteri dell'Anp sarà in visita a Roma, ha ricordato Tajani, e l'Italia, col Qatar e l'Egitto è il Paese che accoglie più palestinesi.
