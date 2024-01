Grande Fratello in festa, brindisi e musica per gli inquilini

Il brindisi di Stefano

Stefano ha voluto ringraziare i suoi compagni di avventura con un discorso sincero e commovente. Spinto da Beatrice, inizia a parlare e a fare un brindisi che sembra quasi una dichiarazione. "Questa settimana è stata molto significativa per me, perché ho scoperto il vostro affetto e mi sono sentito ricambiato". E poi aggiunge: "Beatrice sei una persona preziosa per me" dice. Ma la donna non gradisce essere tirata in ballo e lo invita a continuare. "Voglio bene a tutti voi" dice Stefano, esprimendo tutto il suo sentimento. "Non vedo l'ora di rivedervi fuori da qui" conclude e solleva il bicchiere.