Al "Grande Fratello" Federica in crisi si avvicina a Javier

Poi è Federica a prendersi cura di Javier: "E tu, come stai?"."Ci sono cose su cui non posso chiudere un occhio. Non dimentico", risponde lui. Non è l'unico ha essere rimasto deluso dal comportamento di Shaila, che ha "tradito" l'argentino con Lorenzo mentre si trovavano al "Grande Fratello" spagnolo. La nuova coppia ora è sempre più isolata, ma entrambi stanno cercando disperatamente di riallacciare i rapporti con gli altri inquilini. Javier non può certo paragonare il suo breve flirt con la ballerina alla lunga storia di Federica. Anche lui, però, sta cercando di andare avanti, e sa che solo il tempo potrà alleviare la delusione che prova. Chissà, forse un giorno lo aspetta un nuovo amore ma per ora l'importante è godersi il viaggio e consiglia a Federica di fare lo stesso.