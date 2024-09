"Grande Fratello", Lorenzo si chiarisce con Shaila e... finisce nelle braccia di Helena

Notte di chiacchiere e movimenti dentro la casa del Grande Fratello. A tenere banco è il rapporto tra Shaila e Lorenzo che sin dai primi giorni ha suscitato molta curiosità. Tra chi si è sbilanciato maggiormente su questa situazione ci sono Pamela ed Eleonora de Le Non è la Rai. Le due ragazze sono convinte che Lorenzo nutra un interesse per l'ex Velina però credono che ora come affrontare il loro rapporto dipenda solo da loro due, senza "spintarelle esterne". "Adesso devono fare il loro percorso" afferma esclama Eleonora ma Pamela teme che Lorenzo perché in mezzo tra due fuochi: Shaila ed Helena. E infatti in giardino i due sono molto vicini...