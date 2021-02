Gran finale per "La Pupa e il Secchione e Viceversa"

Instagram

Per "La Pupa e il Secchione e Viceversa" è tempo di finalissima. Giovedì 25 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 la sesta e ultima puntata del programma condotto da Andrea Pucci. Tra gli ospiti Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro!. Dopo cinque puntate, sono quattro le coppie rimaste in gara: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca. Chi vincerà e riuscirà a guadagnare il montepremi di 20.000 euro in palio?