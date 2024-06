"Ho un messaggio molto importante per tutti i papà là fuori", scrive Ramsay nella didascalia del video condiviso sui social, rivolgendosi soprattutto ai papà, visto che il post è stato pubblicato a ridosso della Festa del Papà, che nel Regno Unito e America si celebra la terza domenica di giugno, che quest'anno è caduta il 16 giugno: "Indossate il casco ..." per poi raccontare brevemente cosa gli è successo: "Questa settimana ho avuto un brutto incidente mentre andavo in bicicletta nel Connecticut. Sto bene e non mi sono rotto nessun osso né ho riportato ferite gravi, ma sono un po' ammaccato e sembro una patata viola. Sono grato a tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawerence + Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me e mi hanno visitato, ma soprattutto sono grato per il mio casco che mi ha salvato la vita".