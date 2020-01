Giulia De Lellis: "Nel 2019 mi è successo di tutto"

Un 2019 sull'ottovolante per Giulia De Lellis, tra vecchi amori finiti, nuove relazioni sbocciate e il successo editoriale del suo libro, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!", edito da Mondadori, che ha venduto oltre 100mila copie. "Lo scorso anno mi è successo di tutto", racconta De Lellis nel salotto di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin. "Non si è chiuso benissimo, visto che ho subito un furto la notte di Capodanno, ma tutto sommato è stato un anno positivo". Impossibile non parlare del libro, basato sulla rottura con Andrea Damante, che De Lellis aveva incontrato durante la trasmissione "Uomini e donne". "Inizialmente non volevo nemmeno scrivere questo libro, ma poi mi sono accorta di quanto bene mi avesse fatto scriverlo", racconta l’influencer, che ha appena festeggiato i 24 anni. "Ho pensato che avrebbe fatto bene anche agli altri e così abbiamo deciso di pubblicarlo. Con Andrea Damante sono rimasta in buoni rapporti", dichiara De Lellis. Oggi, però, nella vita di Giulia c’è un altro Andrea, il motociclista Iannone, ex di Belén Rodríguez. “Io e Andrea conviviamo da quasi un anno. Stiamo molto bene insieme. Ha i miei stessi valori e mi completa. La nostra è una storia bellissima”, racconta. Poi una riflessione sul Festival di Sanremo: “Non mi sono proposta come conduttrice e nessuno me lo ha chiesto. La polemica è nata dal nulla. Ma se qualcuno volesse farmi una proposta, io sono qui”.