Giulia De Lellis e Irama, prima foto social insieme

Un abbraccio e la frase, in latino, che non lascia spazio al dubbio: "Prohibere tempus". Giulia De Lellis e Irama vogliono "fermare il tempo". E su Instagram la bella influencer, ex protagonista di "Uomini e Donne", pubblica una "stories". Che può essere definita la prima foto social in cui appaiono insieme. Non tagga la dolce metà, non si vedono i loro volti, ma i tatuaggi sono quelli del cantante di "Amici". Ormai è davvero ufficiale.