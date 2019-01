Giornata della memoria, la Shoah dell'Arte in "Hitler contro Picasso e gli altri"

Si tratta del primo dei 3 docu-film dedicati all’arte, alla storia e alla cultura che la rete ammiraglia Mediaset offre ai suoi telespettatori. Una trilogia di prodotti di grande qualità e interesse, realizzati da 3D Produzioni e Nexo Digital, che si completerà, prossimamente, con il racconto delle più importanti figure dell’800 e del 900 attraverso "Van Gogh – Tra Il Grano e Il Cielo" e "Klimt & Schiele – Eros e Psiche".



Lo scorso marzo, nei giorni di uscita al cinema, "Hitler contro Picasso e gli altri" ha battuto al botteghino persino il film Premio Oscar "La forma dell'acqua" e offre le testimonianze dei protagonisti di quell'epoca, raccontate e introdotte dalla voce narrante di Toni Servillo. Al centro del documentario c'è l'ossessione del Führer contro i movimenti d'avanguardia artistica, che portò al più imponente saccheggio di opere d'arte di sempre. Gran parte delle 600.000 mila opere trafugate, da case private, gallerie, chiese e musei, apparteneva a ebrei, costretti a svenderle in cambio della promessa, spesso non mantenuta, di venir salvati dai rastrellamenti.



Contemporaneamente, l'arte considerata degenerata venne fatta oggetto di un attacco feroce e sistematico: Chagall, Ernst, Kandinsky, Klee, van Gogh, Pablo Picasso, Matisse e Monet, solo per citare i più noti, vennero messi al rogo sulla pubblica piazza.



UNA COLONNA SONORA SPECIALE - La colonna sonora del documentario è firmata dal compositore Remo Anzovino ed è stata pubblicata in tutto il mondo in occasione del giorno della memoria. "'La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti, ma è uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico'. Questa frase di Pablo Picasso chiude il film ed è stata per me la chiave per comporre questa partitura - spiega Anzovino -: volevo che la musica non si limitasse a decorare le immagini, così potenti da sole, ma suggerisse altro, in modo forte e autonomo, e avesse una vita oltre lo schermo. Ho cercato di capire cosa fosse per il regime nazista non solo l'arte - oggetto della narrazione - ma anche la musica "degenerata", del tutto estranea al film. Quello era il vero spazio musicale". Anzovino si è ispirato a un grande compositore del passato. "Tra gli artisti più odiati dal regime c'era Dmitrj Sostakovic, uno dei miei compositori prediletti, di cui amo in particolare i quartetti per archi - dice -. Ho cercato quindi di ottenere un suono orchestrale ben teso come tesa è la storia che il film rivela".