Giornata contro la violenza sulle donne, Barbara D'Urso scende in campo e attacca chi critica la campagna

Durante la puntata di "Domenica Live" Barbara D'Urso ha deciso di scendere in campo dalla parte delle donne nella giornata internazionale contro la violenza. Nel suo appello però non ha risparmiato una critica a chi invece si è opposto alla campagna di sensibilizzazione. "Io e tutti i personaggi dello spettacolo abbiamo aderito. Non lo facciamo sicuramente per visibilità come qualcuno ha scritto su Internet". La frecciatina, hanno fatto notare alcuni utenti, potrebbe essere rivolta a un noto giornalista che aveva pubblicato un post su Twitter critico nei confronti dell'iniziativa. Un pensiero condiviso da Mara Venier che aveva messo un like al tweet. E la D'Urso infatti ha aggiunto: "Qualche altro stolto ha addirittura messo mi piace". Chissà se si riferiva proprio alla conduttrice della Rai...