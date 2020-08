Gianni Sperti diventa biondissimo: "Voglio dimenticare un passato scomodo"

Gianni Sperti si sta godendo le meritate vacanze, prima di tornare a commentare il percorso di tronisti e corteggiatori a "Uomini e Donne". E pare che questo sia un periodo di grandi cambiamenti per l'opinionista, che su Instagram ha sfoggiato un nuovo taglio e una chioma biondissima. "Voglio dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato", ha spiegato lui.

"Ho bisogno di novità, sono sempre stato così" - "Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera", ha spiegato.

"Voglio dimenticare un passato scomodo" - Questa volta il cambio look è stato generato dalla voglia di tornare a sorridere e uscire, dopo il brutto periodo che ci siamo lasciati alle spalle: "Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo... libero!".

