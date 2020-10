Gianluca Vacchi parla di Mirko Scarcella: "Altro che deus ex machina, era solo il mio assistente"

"Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto. Poi però l’idea che Scarcella usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette… allora forse è meglio che parli". Gianluca Vacchi rompe il silenzio e decide di raccontare il suo rapporto con Mirko Scarcella, il presunto guru di Instagram in grado di migliorare sensibilmente i profili dei vip.



Nel corso dello speciale "Do you know Mirko Scarcella?" firmato dalla iena Gaston Zama, Vacchi spiega che Scarcella gli faceva semplicemente da assistente: "Ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente - dice -. Gli chiedevo di recuperare il materiale per la realizzazione dei miei video. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie. Alla fine sono stato io a decidere di chiudere ogni tipo di rapporto con lui perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere".