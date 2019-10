Giancarlo Scheri annuncia: "'Live - Non è la d’Urso' debutta al lunedì su Canale 5"

Una nota diffusa da Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, spiega il cambio di messa in onda di "Live - Non è la d'Urso": "Ancora una volta Barbara, con 'Live - Non è la d’Urso' ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5. Per questo motivo, visto lo spostamento di 'GF VIP' a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset. Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta: dopo l’ultima puntata alla domenica, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì, sempre su Canale 5, in diretta, in prima serata".