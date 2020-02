"GF Vip", Miriana Trevisan contro Pago e Serena: "Così Pacifico viene distratto dal suo ruolo di padre"

Non c'è pace per Pago e la fidanzata Serena Enardu: un'altra lite ha diviso la coppia, in gara al "Grande Fratello Vip". Questa volta a scaldare gli animi alcuni like dati da Serena, poco prima di entrare nella casa, ad Alessandro Graziani, il concorrente che sancì la fine della loro storia ai tempi di "Temptation Island". Ma dopo la rabbia sembra che il cantante si sia riavvicinato a Serena, confermando al fratello Pedro, di credere nel loro amore.

Chi, invece, sembra interdetta dalla relazione è l'ex di Pago, Miriana Trevisan, che racconta a "Pomeriggio Cinque" come il nuovo rapporto con Serena distragga Pacifico dal suo ruolo di padre. "La storia dei like è di cattivo gusto, ci vuole delicatezza, il loro è un amore fragile" sottolinea Miriana che poi affonda: "Pago ha perso alcuni ruoli che aveva nella sua vita ed è entrato solo in quello di compagno. Ha perso di vista il ruolo di padre e di figlio, lo vedo distratto da questa storia". Una situazione che influirebbe anche sul loro figlio Nicola: "Un po' ne risente anche se sta benissimo e ha un rapporto bellissimo col padre" precisa Miriana.