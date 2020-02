“GF Vip”, lo sfogo di Antonella Elia: “Mi sfruttate per fare ascolti”

"Mi sfruttate per fare ascolti". E' duro lo sfogo di Antonella Elia durante la diretta del "Grande Fratello Vip". La showgirl è scoppiata in lacrime dopo che Alfonso Signorini ha commentato la discussione avvenuta tra lei e Patrick Pugliese che ripetutamente, proprio durante la diretta serale del reality, le ha detto: "Taci crotalo".

I due hanno litigato in settimana a seguito di una discussione molto banale che si è poi trasformata in un caso che ha coinvolto diversi coinquilini della Casa. A tal riguardo Fernanda Lessa è intervenuta: "La donna che considerate tanto fragile mi ha detto brasiliana pazza, ti spezzo in due". Frase che Antonella Elia ha subito negato, ma che è stata confermata da un altro concorrente, Fabio Testi, che invece avrebbe sentito tutto e, quindi, confermato l'offesa. La showgirl, allora, è scoppiata in un pianto disperato: "Questa crocifissione contro di me è orrenda".

Il conduttore ha provato a tranquillizzare Elia: "Sei una donna forte, dopo ti voglio in confessionale", ha concluso Alfonso Signorini.