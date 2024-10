Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento di "Io Canto Generation". In prima serata su Canale 5, mercoledì 23 ottobre, va in onda, sempre sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la terza puntata del talent show musicale durante il quale giovani talenti si affrontano in una entusiasmante sfida canora all’insegna delle emozioni. Ospiti in studio, questa settimana Marta Viola, vincitrice della prima edizione di “Io Canto Generation”. E ancora, arriva in studio una vera e propria icona del cinema: Matthew Modine.