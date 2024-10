Gerry Scotti ricorda Mike Bongiorno: "Mi ha insegnato il rispetto nel lavoro in tv"

Nel salotto del talk show di Canale 5, Gerry Scotti ricorda la passione di Mike Bongiorno per i primati. "Dall'alto del monte Cervino urlava di andare sempre più in alto. Era l'uomo dei primati senza mai trattare gli altri con superiorità", spiega il conduttore di "Io Canto Generation", al via da mercoledì 9 ottobre sulla rete ammiraglia. "Voleva insegnarmi a sciare, a giocare a tennis e a fare immersioni subacquee ma la cosa più grande che mi ha insegnato è stato il rispetto per il lavoro in televisione. A fine giornata si ricordava sempre di tutti", racconta.