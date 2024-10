Gerry Scotti: "La gelosia è una malattia da cui sono guarito. Con le Letterine? Ho vacillato, ma mai unire lavoro e vita privata"

Gerry Scotti non si ferma mai. In onda attualmente con "La ruota della fortuna" e con "Io canto generation", il conduttore arriva in libreria il 28 ottobre con "Quella volta" (Rizzoli), un libro in cui si racconta anche nel privato. E anticipa qualcosa con un'intervista al "Corriere della sera" in cui parla anche del suo rapporto con l'amore. "Ho confuso l’amore con la gelosia, invece non c'entrano niente. Se ami una persona non puoi esserne geloso, altrimenti vuole dire che non ami davvero - dice -. Una malattia, da cui sono contento di essere guarito". E per quanto si definisca "uno serio", con il vizio di "avere la ragazza fissa", ammette che al tempo di "Passaparola", con le Letterine ha vacillato... ma fino a un certo punto. "Ero sensibile al loro fascino - ammette -, in un periodo complicato, con la separazione. Però non mescolo lavoro e vita privata".