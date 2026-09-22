Mercoledì 23 settembre, alle 20.40, Gerry Scotti conduce su Canale 5 il primo appuntamento speciale de "La Ruota dei Campioni… e delle stelle". La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota non solo alcuni dei Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a “La Ruota della Fortuna”, ma anche tre ospiti speciali: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Il gioco vedrà alternarsi nove Campioni del game show, che si sfideranno, tre alla volta, in cinque incontri tematici e i tre componenti de Il Volo, alle prese anche loro con tabelloni da risolvere. I tre Campioni che avranno guadagnato di più si scontreranno in altre due manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.