Da mercoledì 23 settembre, al via in seconda serata su Italia 1 "Come ti leggo - Page à Vu", il nuovo programma con Sonia Bruganelli. Un format originale in cui gli ospiti vengono raccontati attraverso i libri e i libri attraverso gli ospiti, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere più contemporanee. Protagonisti in studio del primo appuntamento Paolo Ruffini e Giulia Salemi, al centro di un racconto inedito che intreccia le pagine dei libri con le loro esperienze personali. Grazie anche all’intelligenza artificiale, le conversazioni fanno emergere aspetti meno conosciuti dei personaggi e si alternano a quadri di danza, interventi dei booklovers e monologhi di Jonas Pepe, con l’accompagnamento musicale della bassista Silvia Ottanà.