Gerry Scotti: "Caduta libera non chiude per ferie"

IL CAMPIONE NICOLO' E IL MONTEPREMI RECORD: 400MILA EURO Il preserale dello Zio Gerry non chiude quindi per ferie ("a parte il 13, 14, 15 e 16 agosto" precisa) ed è pronto a tenere compagnia al suo amato pubblico anche ad agosto con "Caduta Libera Splash": "Dopo la sorpresa, il primo pensiero è stato quello di rimettere in moto la macchina: casting per cercare nuovi concorrenti e autori al lavoro per creare domande dal sapore estivo".

A 62 anni Scotti non ha nessuna intenzione di andare in pensione, con buona pace della moglie che lo vorrebbe un po' più a casa: "Quando le ho detto che avrei lavorato d'estate è rimasta glaciale. 'Mi avevi detto che dopo i 60 anni avresti lavorato meno. Capisco non mantenere la promessa, ma addirittura lavorare di più...'. Ma oggi è cambiato il modo di far le vacanze. Una volta si partiva per un mese, si andava in riviera e ci si ritrovava con gli stessi vicini di ombrelloni. Oggi magari si stacca per un weekend lungo, poi si è subito pronti per ricominciare. In fondo non mi dispiace".