Gerry Scotti quasi in lacrime per il concorrente

Tensione alle stelle nello studio di " Chi vuol essere milionario? ". La scalata del concorrente Luca si è fermata di fronte a una domanda di letteratura italiana e ha quindi chiesto aiuto a Gerry Scotti . "Per la prima volta in dodici settimane sono in gravissima difficoltà. Ho una mezza idea, ma è solo mezza ..." ha dichiarato il conduttore, con gli occhi lucidi per il peso della responsabilità.

Arrivato alla domanda da 15mila euro, Luca ha chiesto un suggerimento al conduttore sulla seguente domanda: "Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. La recita quotidiana del Rosario era finita. è l'incipit di quale famoso romanzo?". Il ragazzo era tentato da "Il nome della Rosa", mentre Gerry era orientato verso "Il Gattopardo", ma senza troppa convinzione.



Il concorrente ha deciso di seguire il suo suggerimento e negli attimi seguenti il presentatore non ha potuto nascondere la propria ansia. Quando l'opzione si è accesa in verde ha tirato un sospiro di sollievo e ha poi dichiarato: "Chiederò di non fare più l'aiuto di Gerry perché perdo un paio di etti a puntata e non vorrei diventare magrissimo!".