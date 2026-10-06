Mercoledì 7 ottobre, alle 20.40, torna l’appuntamento speciale con “La Ruota dei Campioni”, il grande torneo in cui si sfidano i più forti giocatori de “La Ruota della fortuna”  

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Mercoledì 7 ottobre, alle 20.40, Gerry Scotti conduce su Canale 5 l’appuntamento speciale con “La Ruota dei Campioni”. La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota alcuni tra i Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a “La Ruota della Fortuna”. Il gioco vedrà alternarsi dodici super concorrenti, che si sfideranno, tre alla volta, in quattro tornei tematici dedicati ai Campioni del cinema, della musica, dello sport e della tv.
I tre giocatori che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altri due round. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e affronterà “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. In studio, immancabile la presenza al tabellone di Samira Lui e la musica dei “Fortuna Six”.