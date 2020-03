Gerardina Trovato a "Domenica Live": "Un benefattore mi ha trovato una casa dopo lo sfratto"

Il periodo buio di Gerardina Trovato sembra quasi alle spalle. La cantautrice, dopo aver avuto diversi problemi economici, pare esser sul punto di uscire dal tunnel in cui era finita negli ultimi anni. A "Domenica Live", Trovato ha raccontato a Barbara d'Urso la svolta nella sua situazione personale: "Un benefattore mi ha trovato una casa - ha raccontato alla conduttrice - ringrazio la persona che mi ha permesso di trovare una casa così, per me è un sogno".

La cantante, però, ha sottolineato come sia fondamentale per lei riuscire a riprendere il suo rapporto con la musica: "Ho bisogno di lavorare - ha spiegato Gerardina - da un altro benefattore mi è stato garantita la realizzazione di un video, per cui non dovrò pagare nulla. Speriamo sia la volta buon per ripartire".