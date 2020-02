Gemma se la prende già con Remo: "È appena tornato, ma non è cambiato"

Neanche il tempo di tornare a "Uomini e Donne", che Remo ha già fatto perdere la pazienza a Gemma Galgani. La protagonista del Trono Over, infatti, dopo aver dato una seconda occasione alla sua ex fiamma si è subito risentita per le attenzioni che l'uomo avrebbe avuto per Valentina.

"Sei appena tornato, ma non sei cambiato... resti un birichino!", ha detto Gemma all'uomo che si era lasciato andare a qualche commento di troppo nei confronti di un'altra dama. "Ho fatto i complimenti a Valentina perché mi piace come ragiona e il modo che ha di porsi verso le situazioni", ha detto Remo a sua discolpa. Insomma, la seconda avventura tra i due non sembra essere partita con il piede giusto. Quanto dureranno?