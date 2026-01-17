Gemma Galgani su Mario Lenti: "Lo sposerei"

La storica dama di "Uomini e donne" parla a "Verissimo" di ciò che prova per il cavaliere: "Il mio cuore è lì"
© Da video
Ospite a "Verissimo", Gemma Galgani torna a parlare del legame con il cavaliere Mario Lenti, lasciandosi andare a parole che raccontano un coinvolgimento profondo.
"Lo sposerei senza esitazioni: è una persona capace, affidabile, un uomo con cui costruire", afferma la storica dama di "Uomini e Donne", chiarendo subito la natura dei suoi sentimenti. "Non si tratta di una semplice attrazione: è un amore che mi ha travolta. Mario mi trasmette sicurezza e serenità, mi fa stare bene".
Riflettendo su quanto dichiarato da Lenti nello studio di Silvia Toffanin, Galgani ammette di intravedere uno spiraglio: "Ho la sensazione che ci sia ancora una possibilità. Lui non ha chiuso del tutto e io sono pronta ad aspettare".
Quanto al percorso condiviso con l'uomo all'interno del dating show di Maria De Filippi, la dama torinese non ha dubbi: "Io mi sento impegnata nei suoi confronti; il mio cuore è lì".