Sanremo 2025: Gaia - "Chiamo io chiami tu", il significato del testo

Gaia arriva la Festival di Sanremo con "Chiamo io chiami tu", un pezzo in cui fonde la sua anima più allegra con quella più cupa. Per la cantante il coronamento di un anno fortunato culminato con il successo estivo di "Sesso e samba". Al Festival è già stata due volte, la prima in gara nel 2021, con "Cuore amaro", e l'anno scorso nella serata delle cover per accompagnare Big Mama insieme a Sissi e La Nina su "Lady Marmalade". Il testo di "Chiamo io chiami tu" porta la firma della stessa Gaia Gozzi e Davide Petrella.