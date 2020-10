Gabriel Garko ricomincia da Gaetano

Gabriel Garko ricomincia ad amare. E lo fa da Gaetano. L'attore non ha più paura di mostrarsi in pubblico e di parlare delle sua sessualità. A Milano è stato paparazzato dal settimanale "Chi" in compagnia di un ragazzo. Un amico speciale, un 23enne napoletano che lavora nell'ufficio scali dell'aeroporto di Malpensa.