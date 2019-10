"Fuori dal Coro", polemica sui tortellini: Mario Giordano li prepara in studio

È polemica sui tortellini di pollo proposti per andare incontro a religioni diverse eliminando, quindi, la carne di maiale. E per discuterne ecco che Mario Giordano, a “Fuori dal Coro”, si cimenta nella realizzazione dei tortellini in studio.

Seguire le istruzioni dell'esperta è importantissimo: tagliare la sfoglia, unire punta con punta, accostare i bordi, fare la pancetta dentro il triangolo, sigillare i bordi. E poi: giro capriccioso intorno al dito. “Che tifo da stadio”, commenta divertito Giordano in risposta all’entusiasmo del pubblico mentre prova a realizzare il piatto tipico bolognese. Ovazione in studio per lui quando chiude l’ultimo pezzetto di pasta.