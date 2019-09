Francesco Totti vip "in fuga" nel prossimo reality targato Amazon

Il format inglese è famoso in tutto il mondo e ora arriverà anche in Italia. La squadra di cacciatori sarà composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali. Le "prede", tra cui ci sarà anche Totti, hanno a disposizione un kit di sopravvivenza oltre a una carta di debito caricata con pochi euro per resistere due settimane e raggiungere un punto sicuro senza farsi catturare. Per il resto possono contare solo sulla loro astuzia, le loro abilità e sull'aiuto di amici e sconosciuti.