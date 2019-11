Francesco Monte: "Ho tradito Giulia Salemi? Non c'è niente di vero, ora sto bene con Isabella"

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Francesco Monte è tornato a raccontare la fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi: "Non l'ho tradita" ha chiarito l'ex idolo di "Uomini e Donne" sottolineando come entrambi abbiano avuto il "coraggio di chiudere" e dicendosi "infastidito" di parlare ancora una volta di voci di corridoio false, a cui non è per nulla interessato. "Ora sto bene con Isabella" spiega Monte riferendosi alla sua nuova fiamma, pugliese come lui. Tanti i progetti per il futuro per lui, che a "Tale e Quale Show" ha mostrato di saper cantare: "Ora voglio fare l'attore" racconta a Silvia Toffanin, sottolineando: "Quando recito e canto" mi sento libero.