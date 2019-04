Francesco Chiofalo torna a sorridere: "Penso di essermi innamorato"

Francesco Chiofalo non è più single. Pochi giorni fa aveva fatto sapere di non essere impegnato sentimentalmente, ma le cose sembrano essere cambiate. Superati i gravi problemi di salute con l'operazione al cervello per un tumore, l'ex di "Temptation Island" ha rivelato su Instagram : "Penso di essermi innamorato". E a quanto dice il ragazzo, la sua nuova fiamma è "un personaggio pubblico piuttosto conosciuto". Ma per il momento ha taciuto sull'identità.

Per tenere vivo il rapporto diretto con i suoi follower, Chiofalo risponde al gioco delle domande sulle Stories di Instagram. Tra consigli sull'alimentazione, tatuaggi e primi amori è spuntata la domanda: "Sei fidanzato ora come ora?“. Così ha risposto: "Qualche settimana fa mi avevate fatto questa stessa identica domanda. Avevo risposto di essere single. Però diciamo che, ad oggi, le cose sono un pochino cambiate, ecco. Penso di essermi innamorato". E poi ha aggiunto: "Lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto. Penso che molti di voi che stanno guardando in questo momento il video la seguono anche su Instagram. Abbiamo deciso di tenere un attimino la cosa per noi in questo momento. Di non renderla pubblica a tutti".