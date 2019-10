Francesco Arca a "Verissimo": "Ho subito bullismo e ho reagito"

Francesco Arca, attore ed ex modello, protagonista della terza stagione della fiction L’isola di Pietro si racconta a "Verissimo" tra lavoro pubblico e vita privata. E si commuove in studio pensando ai suoi due figli. "Ho provato molto serenità nella mia vita, ma non la felicità, avevo paura di provarla" racconta l'attore che poi precisa: "Con i figli non ho più avuto paura, il senso di responsabilità è immenso, devi agire per il loro bene e questo mi ha portato ad avere più sicurezza in me stesso". "Quando nasce un figlio rinasci anche tu" ha raccontato Francesco, tra felicità ed emozione, spendendo parole d'amore anche per la compagna Irene Capuano: "Ha una pazienza immensa nei miei confronti". Duro e cupo sul set, Francesco nasconde anche momenti difficile, come quelli della sua gioventù: "Ho subito bullismo e ho reagito, non sono stato passivo" ricorda Arca che sottolinea: "Bisogna essere generosi e aiutare tutti, questo lo insegno ai miei figli".