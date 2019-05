Vladimir Luxuria rispolvera la foto da uomo contro l omofobia

Vladimir Luxuria ha voluto celebrare la giornata mondiale contro l'omofobia pubblicando sui social una foto del suo passato, quando ancora era Wladimiro e abitava un corpo maschile che non sentiva suo. "Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi", ha scritto a margine dello scatto. "Mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia: queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi".