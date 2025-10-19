Logo Tgcom24
ASCOLTI AL TOP

"Tu si que vales" conquista un'altra volta il primato del sabato sera

La quarta puntata del talent di Canale 5 ha ottenuto il 25.72% pari a 3 milioni 775 mila telespettatori

19 Ott 2025 - 12:15
Quarta settimana di programmazione per "Tu si que vales" che segna una share del 25.72% pari a 3 milioni775 mila telespettatori e si conferma leader del sabato sera. Alle ore 22:18 i telespettatori sintonizzati su "Tu si que vales" sono 4 milioni 448mila mentre alle ore 00:06 la share è del 29.6%. Sul target commerciale 15-34 anni la share vola al 31.6%.

