"Tu si que vales" conquista un'altra volta il primato del sabato sera

Quarta settimana di programmazione per "Tu si que vales" che segna una share del 25.72% pari a 3 milioni775 mila telespettatori e si conferma leader del sabato sera. Alle ore 22:18 i telespettatori sintonizzati su "Tu si que vales" sono 4 milioni 448mila mentre alle ore 00:06 la share è del 29.6%. Sul target commerciale 15-34 anni la share vola al 31.6%.