"Tu Si Que Vales", partenza col botto: la prima puntata vince la sfida del sabato sera

Esordio eccellente per la 12esima edizione di "Tu Si Que Vales" che torna in tv e conquista 4 milioni 024mila telespettatori pari al 28.54% di share e si aggiudica così il miglior risultato del sabato sera. Sul target commerciale 15-64 anni la share sale al 32.04% mentre sul target 15-34 anni la share supera il 39%. In sovrapposizione dalle ore 21:32 alle ore 24:10 "Tu Si Que Vales" segna una share del 28.56% pari a 4 milioni 027mila telespettatori mentre il competitor ottiene il 22.75% pari a 3 milioni 208 mila spettatori. Alle ore 22:23 i telespettatori sintonizzati sul talent show sono 4 milioni 853mila mentre alle ore 00:07 la share sale al 34.18%.