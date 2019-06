Taylor Mega, topless di lusso su Instagram

Topless bollente per Taylor Mega, che anche durante lo shopping (extralusso) nella capitale ha stuzzicato le fantasie proibite dei follower, portandoli nel camerino. L'influencer è volata a Roma in jet per un nuovo progetto lavorativo e con l'occasione ha saccheggiato le boutique del centro. Nelle stories ha documentato i cambi d'abito, ma a catalizzare l'attenzione è stato il seno al vento coperto maliziosamente dalla mano. A completare il quadretto addominali scolpiti e sguardo seducente. Con un panorama del genere per i follower è molto difficile concentrarsi sugli acquisti...